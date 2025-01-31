Погода в Украине на 1 февраля — прогноз Укргидрометцентра

Дождливая погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На территории Украины в субботу, 1 февраля, будет преобладать облачная погода. Также синоптики предупреждают о дождях, которые будут идти практически по всей стране.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

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Прогноз погоды в Украине на 1 февраля

Осадки в виде умеренного дождя пройдут в большинстве регионов, за исключением западных областей, а также Житомирщины, Киевщины и Винницкой области. На Закарпатье возможен небольшой мокрый снег.

В южных и восточных областях в ночное и утреннее время местами будет образовываться туман, что может затруднять видимость на дорогах.

Ветер будет преимущественно северо-западным, а в восточных областях — южным, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 1 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4°С до -1°С, днем ожидается +2...7°С тепла. В южных регионах ночные показатели составят +3...+8°С тепла, а днем воздух прогреется до +7...+12°С.

Снеголавинная опасность на 1 февраля. Фото: Укргидрометцентр

В Карпатах прогнозируется снег, а температура в течение суток будет держаться в пределах 0...-4°С мороза.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о резких изменениях погоды в Украине с первых чисел февраля и предупредила, когда похолодание будет особенно ощутимым.

Также метеоролог Вера Балабух сообщила о том, как изменения климата повлияют на агросектор в Украине.