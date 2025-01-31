Похолодання в Україні — прогноз від Наталки Діденко на 1 і 2 лютого

Мороз та сніг у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Вихідні ще потішать відносно м'якою температурою, проте вже з початку наступного тижня в Україні погода різко зміниться. В Україні очікується різке зниження температури.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні на вихідні 1-2 лютого

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 1-2 лютого максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +1...+6°C, а на півдні в суботу ще затримається на відмітці +8...+12°C. Однак тенденція до похолодання охопить усі регіони країни.

Температурна карта України на 1 лютого. Фото: Метеопост

Де чекати опадів

У суботу дощі найбільш імовірні в центральних областях, на півдні та сході. На заході та півночі України буде хмарно, а в Карпатах можливий мокрий сніг.

Температурна карта України на 2 лютого. Фото: Метеопост

Погода у Києві

У столиці на вихідних переважатиме хмарна погода без істотних опадів. У суботу температура підніметься до +5°C, у неділю очікується +3°C.

Коли в Україні буде сильне похолодання

Наталка Діденко попередила, що з початком нового тижня стовпчики термометрів почнуть опускатися, і в більшості областей України температура впродовж дня коливатиметься від -3°C до +3°C, а вночі особливо ближче до середини тижня може знижуватися до -3...-8°C, а подекуди ще нижче.

Нагадаємо, астросиноптики назвали найнебезпечніші дні з магнітними бурями для метеозалежних у лютому. Також відомо, чи будуть магнітні бурі сьогодні.