Похолодання в Україні — прогноз від Наталки Діденко на 1 і 2 лютого

Лютий принесе холод — Діденко попередила про зміну погоди завтра
Вихідні ще потішать відносно м'якою температурою, проте вже з початку наступного тижня в Україні погода різко зміниться. В Україні очікується різке зниження температури.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні на вихідні 1-2 лютого
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 1-2 лютого максимальна температура повітря впродовж дня становитиме +1...+6°C, а на півдні в суботу ще затримається на відмітці +8...+12°C. Однак тенденція до похолодання охопить усі регіони країни.
Де чекати опадів
У суботу дощі найбільш імовірні в центральних областях, на півдні та сході. На заході та півночі України буде хмарно, а в Карпатах можливий мокрий сніг.
Погода у Києві
У столиці на вихідних переважатиме хмарна погода без істотних опадів. У суботу температура підніметься до +5°C, у неділю очікується +3°C.
Коли в Україні буде сильне похолодання
Наталка Діденко попередила, що з початком нового тижня стовпчики термометрів почнуть опускатися, і в більшості областей України температура впродовж дня коливатиметься від -3°C до +3°C, а вночі особливо ближче до середини тижня може знижуватися до -3...-8°C, а подекуди ще нижче.
Нагадаємо, астросиноптики назвали найнебезпечніші дні з магнітними бурями для метеозалежних у лютому. Також відомо, чи будуть магнітні бурі сьогодні.
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