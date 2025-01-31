Магнітні бурі 31 січня — прогноз для метеозалежних

Самопочуття під час магнітних бур. Фото: Pexels

У п’ятницю, 31 січня, магнітних бур не очікується. За даними досліджень, сонячна активність залишається на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 31 січня

Протягом останніх 24 годин на Сонці зафіксували десять спалахів класу С, які не мають значного впливу на Землю. Очікується, що геомагнітне поле цього дня буде коливатися від тихого до нестабільного рівня, а ймовірність потужніших спалахів класу М залишається низькою.

Вплив магнітної бурі. Фото: Pexels

Сонячна активність на 31 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 81

Як проявляються магнітні бурі в природі

Магнітні бурі виникають через викиди сонячної плазми, які досягають Землі та взаємодіють із її магнітним полем. Ці бурі можуть впливати на природу та технологічні системи.

Полярні сяйва — під час потужних геомагнітних бур яскраві спалахи світла можуть з’являтися навіть у середніх широтах.

Збої у роботі супутників та зв’язку — радіохвилі можуть спотворюватися, що впливає на GPS-навігацію, радіозв’язок та роботу супутникових систем.

Перебої в електромережах — у рідкісних випадках сильні магнітні бурі можуть викликати перенапругу в електромережах, що спричиняє аварії та відключення електроенергії.

Зміни в поведінці тварин — деякі види, особливо птахи та риби, які орієнтуються за магнітним полем Землі, можуть стати дезорієнтованими.

Нагадаємо, астросиноптики склали календар магнітних бур у лютому — місяць розпочнеться з потужних геомагнітних коливань.

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