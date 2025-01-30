Погода в Україні 31 січня — Діденко попередила про похолодання

Сніг і холод у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні 31 січня збережеться відносно тепла погода, однак із початком лютого температура почне знижуватися. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, четвер, 30 січня, є найтеплішим днем із найближчої синоптичної перспективи. Завтра ще відчуватиметься вплив помірно теплої повітряної маси, але вже простежується тенденція до похолодання.

Про це Наталка Діденко повідомила у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні 31 січня

Очікується, що денна температура повітря становитиме від +6 ºС до +9 ºС, у західних областях місцями позначки термометра сягатимуть +7 ºС...+11 ºС градусів. Найтепліше буде в південних регіонах, де повітря прогріється до +9 ºС...14ºС градусів.

Вночі температура залишатиметься вище нуля в більшості областей. Істотних опадів завтра в Україні не прогнозується, лише у західних регіонах можливі локальні дощі або мряка.

Температурна карта України 31 січня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві 31 січня

У Києві 31 січня буде порівняно тепла погода, однак очікується посилення південно-східного вітру. Температура повітря вночі становитиме +3 ºС...+5 ºС, а вдень підніметься до +7 ºС.

Коли в Україні похолодає

Наталка Діденко попередила, що з початком лютого в Україні прогнозується поступове похолодання. Температура почне знижуватися.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують теплу сонячну погоду без опадів, проте, синоптики попередили мешканців кількох регіонів про загрозливі метеорологічні явища.

Також метеоролог Віра Балабух пояснила, які нові можливості отримають аграрії в Україні через зміну клімату.