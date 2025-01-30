Погода в Украине 31 января — Диденко предупредила о похолодании

Снег и холод в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине 31 января сохранится относительно теплая погода, однако с началом февраля температура начнет снижаться. По прогнозу синоптика Наталки Диденко, четверг, 30 января, является самым теплым днем из ближайшей синоптической перспективы. Завтра еще будет ощущаться влияние умеренно теплой воздушной массы, но уже прослеживается тенденция к похолоданию.

Об этом Наталка Диденко сообщила в Telegram.

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Прогноз погоды в Украине 31 января

Ожидается, что дневная температура воздуха составит от +6 ºС до +9ºС, в западных областях местами отметки термометра будут достигать +7ºС...+11 ºС градусов. Теплее всего будет в южных регионах, где воздух прогреется до +9 °С...14 °С градусов.

Ночью температура будет оставаться выше нуля в большинстве областей. Существенных осадков завтра в Украине не прогнозируется, лишь в западных регионах возможны локальные дожди или морось.

Температурная карта Украины 31 января. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 31 января

В Киеве 31 января будет сравнительно теплая погода, однако ожидается усиление юго-восточного ветра. Температура воздуха ночью составит +3 °С...+5 °С, а днем поднимется до +7 °С.

Когда в Украине похолодает

Наталка Диденко предупредила, что с началом февраля в Украине прогнозируется постепенное похолодание. Температура начнет снижаться.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют теплую солнечную погоду без осадков, однако, синоптики предупредили жителей нескольких регионов об угрожающих метеорологических явлениях.

Также метеоролог Вера Балабух объяснила, какие новые возможности получат аграрии в Украине из-за изменения климата.