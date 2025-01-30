Погода сьогодні, 30 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час туману. Фото ілюстративне: vinbazar.com

Прогноз погоди на четвер, 30 січня, надали синоптики. Через територію України переміститься малоактивний атмосферний фронт. Атмосферний тиск слабко зростатиме. Опадів не прогнозують.

Про це середу, 29 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 30 січня

Карта "Прогноз погоди в Україні" від Укргідрометцентру

У більшості областей вночі та вранці місцями буде туман. Слабкий вітер дутиме з південних напрямків.

Температура вночі становитиме 0...+5 °С, у Карпатах — близько 0 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+11 °С, а на півдні Одещини та у Криму — до +12...+17 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині погода буде хмарною із проясненнями. Без опадів. Уночі та вранці в області місцями очікується туман. Південний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура за межами Києва становитиме 0...+5 °С, а у столиці — +1...+3 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +8...+10 °С, а на Київщині — до +6...+11 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях вночі та вранці туман, видимість 200–500 метрів

(І, жовтий, рiвень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека" від Укргідрометцентру

Через відлигу на високогiр’ї Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевий, рiвень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта вітрів від Wetterzentrale.de

За прогозом синоптика Наталки Діденко, 30 січня в Україні буде без опадів. Температура вночі триматиметься в межах +2...+6 °С. Удень буде +7...+11 °С, а на півдні — +12...+16 °С.

У Києві опадів не очікується. Максимальна температура становитиме +8...+10 °С.

Нагадаємо, січень цього року в Україні був аномально теплим. У деяких регіонах фіксували температурні рекорди. А от у лютому очікується сильне похолодання, подекуди будуть морози до -16 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко зазначила, що в передостанній день січня по всій території України буде тепла та суха погода. Повітря в деяких регіонах прогріється до +16 °С.