Погода сьогодні, 30 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Небезпека в деяких областях — яка погода буде сьогодні
Прогноз погоди на четвер, 30 січня, надали синоптики. Через територію України переміститься малоактивний атмосферний фронт. Атмосферний тиск слабко зростатиме. Опадів не прогнозують.
Про це середу, 29 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 30 січня
У більшості областей вночі та вранці місцями буде туман. Слабкий вітер дутиме з південних напрямків.
Температура вночі становитиме 0...+5 °С, у Карпатах — близько 0 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+11 °С, а на півдні Одещини та у Криму — до +12...+17 °С.
На Київщині погода буде хмарною із проясненнями. Без опадів. Уночі та вранці в області місцями очікується туман. Південний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Нічна температура за межами Києва становитиме 0...+5 °С, а у столиці — +1...+3 °С. Удень у Києві повітря прогріється до +8...+10 °С, а на Київщині — до +6...+11 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
У Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях вночі та вранці туман, видимість 200–500 метрів
(І, жовтий, рiвень небезпечності, жовтий). Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Через відлигу на високогiр’ї Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (III, помаранчевий, рiвень небезпечності).
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогозом синоптика Наталки Діденко, 30 січня в Україні буде без опадів. Температура вночі триматиметься в межах +2...+6 °С. Удень буде +7...+11 °С, а на півдні — +12...+16 °С.
У Києві опадів не очікується. Максимальна температура становитиме +8...+10 °С.
Нагадаємо, січень цього року в Україні був аномально теплим. У деяких регіонах фіксували температурні рекорди. А от у лютому очікується сильне похолодання, подекуди будуть морози до -16 °С.
Раніше синоптик Наталка Діденко зазначила, що в передостанній день січня по всій території України буде тепла та суха погода. Повітря в деяких регіонах прогріється до +16 °С.
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