Погода в Україні 30 січня — прогноз від Наталки Діденко

Буде по-весняному тепло — синоптик Діденко спрогнозувала погоду
В Україні у четвер, 30 січня, по всій території України пануватиме суха та тепла погода. Подекуди стовпчики термометра показуватимуть до +16 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди в Україні
Вночі температура повітря в країні опуститься в середньому до +2…+6 °C. Вдень значно потеплішає, температура повітря прогріється до +7…+11 °C, а на півдні — до +12…+16 °C. Опадів не передбачається.
Прогноз погоди у Києві 30 січня
У столиці 30 січня також без опадів. Температура повітря буде в межах +8…+10 °C.
Наталка Діденко попередила, що вже з 1-2 лютого у Києві розпочнеться поступове зниження температури.
Похолодання в Україні
Наталка Діденко повідомила, що в Україні вже з 1-2 лютого буде значне зниження температури. Очікуються невеликі морози. А з 7 лютого ще більше похолоднішає.
Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозують сонячну теплу погоду у більшості регіонів України. Попри це, синоптики попередили про різку зміну погоди на початку лютого.
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