Погода в Україні 30 січня — прогноз від Наталки Діденко

Кияни гуляють біля водойми. Фото: Новини.LIVE

В Україні у четвер, 30 січня, по всій території України пануватиме суха та тепла погода. Подекуди стовпчики термометра показуватимуть до +16 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди в Україні

Вночі температура повітря в країні опуститься в середньому до +2…+6 °C. Вдень значно потеплішає, температура повітря прогріється до +7…+11 °C, а на півдні — до +12…+16 °C. Опадів не передбачається.

Температурна карта України 30 січня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди у Києві 30 січня

У столиці 30 січня також без опадів. Температура повітря буде в межах +8…+10 °C.

Наталка Діденко попередила, що вже з 1-2 лютого у Києві розпочнеться поступове зниження температури.

Похолодання в Україні

Наталка Діденко повідомила, що в Україні вже з 1-2 лютого буде значне зниження температури. Очікуються невеликі морози. А з 7 лютого ще більше похолоднішає.

Нагадаємо, сьогодні синоптики прогнозують сонячну теплу погоду у більшості регіонів України. Попри це, синоптики попередили про різку зміну погоди на початку лютого.