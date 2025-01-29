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Будет по-весеннему тепло — Диденко спрогнозировала погоду

29 января 2025 12:10
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 30 января — прогноз от Наталки Диденко
Киевляне гуляют возле водоема. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в четверг, 30 января, по всей территории Украины будет царить сухая и теплая погода. Кое-где столбики термометра будут показывать до +16 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

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Ночью температура воздуха в стране опустится в среднем до +2…+6 °C. Днем значительно потеплеет, температура воздуха прогреется до +7…+11 °C, а на юге — до +12…+16 °C. Осадков не предвидится.

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Температурная карта Украины 30 января. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Киеве 30 января

В столице 30 января также без осадков. Температура воздуха будет в пределах +8…+10 °C.
Наталка Диденко предупредила, что уже с 1-2 февраля в Киеве начнется постепенное снижение температуры.

Похолодание в Украине

Наталья Диденко сообщила, что в Украине уже с 1-2 февраля будет значительное снижение температуры. Ожидаются небольшие морозы. А с 7 февраля еще больше похолодает.

Напомним, сегодня синоптики прогнозируют солнечную теплую погоду в большинстве регионов Украины. Несмотря на это, синоптики предупредили о резкой смене погоды в начале февраля.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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