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Синоптики спрогнозували погоду на сьогодні — де буде до +16 °С

29 січня 2025 04:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 29 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди на середу, 29 січня, надали синоптики. Більшість території України й надалі перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску, однак на погоду західних областей впливатиме малоактивний атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи і зумовить там невеликий дощ. Уночі та вранці у східних областях подекуди буде туман.

Про це у вівторок, 28 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме переважно з півдня. Його швидкість становитиме 5–10 м/с, однак у Карпатах окремі пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +2...+7 °С, а у східних областях — до -2...+3 °С. Удень потеплішає до +5...+10 °С, а  на півдні та заході — до +9...+14 °С.

Температура повітря 29 січня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині погода буде хмарною із проясненнями. Без опадів. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура за межами Києва становитиме +2...+7 °С, а у столиці — +2...+4 °С. Удень в Києві повітря прогріється до +7...+9 °С, а на Київщині — до +5...+10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, максимальна температура повітря 29 січня становитиме +7...+12 °С, а в західних і південних областях — +12...+16 °С. На Закарпатті буде +9...+11 °С.

Помірний, а часом рвучкий вітер дутиме з південних напрямків. Опади в більшості областей України будуть навряд чи, однак уночі в Карпатах і на Закарпатті можливі дощ і мокрий сніг, а у Волинській і Рівненській областях — дощ.

"У Києві в середу опади малоймовірні. Вітер південний, поривчастий. Буде тепло у столиці: вночі +5 °С, вдень +9 °С", — прогнозує Діденко.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у західних областях України очікуються опади. Температура повітря почне знижуватися.

Також ми повідомляли, що в Харкові 29 січня буде сонячно та тепло. Стовпчики термометрів удень піднімуться до +9 °С.

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