Погода сегодня, 29 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды на среду, 29 января, дали синоптики. Большинство территории Украины и в дальнейшем будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, однако на погоду западных областей будет влиять малоактивный атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы и обусловит небольшой дождь. Ночью и утром в восточных областях местами будет туман.

Об этом во вторник, 28 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть преимущественно с юга. Его скорость составит 5–10 м/с, однако в Карпатах отдельные порывы будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +2...+7 °С, а в восточных областях — до -2...+3 °С. Днем потеплеет до +5...+10 °С, а на юге и западе — до +9...+14 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине погода будет облачной с прояснениями. Без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура за пределами Киева составит +2...+7 °С, а в столице - +2...+4 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +7...+9 °С, а на Киевщине — до +5...+10 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, максимальная температура воздуха 29 января составит +7...+12 °С, а в западных и южных областях - +12...+16 °С. На Закарпатье будет +9...+11 °С.

Умеренный, а временами порывистый ветер будет дуть с южных направлений. Осадки в большинстве областей Украины будут вряд ли, однако ночью в Карпатах и на Закарпатье возможны дождь и мокрый снег, а в Волынской и Ровенской областях — дождь.

"В Киеве в среду осадки маловероятны. Ветер южный, порывистый. Будет тепло в столице: ночью +5 °С, днем +9 °С", — прогнозирует Диденко.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в западных областях Украины ожидаются осадки. Температура воздуха начнет снижаться.

Также мы сообщали, что в Харькове 29 января будет солнечно и тепло. Столбики термометров днем поднимутся до +9 °С.