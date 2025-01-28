Погода в Україні 29 січня — прогноз Укргідрометцентр

Жінка з дитиною у дощовиках. Фото: Pexels

На зміну теплу в Україну прийдуть дощі. Завтра, 29 січня, опади прогнозують в західних областях, температура повітря поволі почне опускатись.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні в середу, 29 січня

Як зазначили в Укргідрометцентрі, завтра більшість території України буде перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску. Однак у західних областях задощить через вплив малоактивного атмосферного фронту.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня. Фото: скриншот

Вночі та вранці у східних областях очікується туман. Вітер буде переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Вночі прогнозують 2-7 °C, у східних областях +3...-2 °C, вдень +5...+10 °C, на півдні та заході країни +9...+14 °C.

Погода у всіх областях України у середу, 29 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала погоду на завтра, 29 січня. Вона обіцяє теплу температуру повітря попри дощі.

За прогнозом синоптиків із середини тижня в Україні аномальне тепло змінять дощі. Опади протримаються до неділі.