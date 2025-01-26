Прогноз погоди в Україні на тиждень, 27 січня — 2 лютого

Чоловік та жінка гуляють парком. Фото: Інформатор

Протягом тижня в Україні буде аномально тепло. Можливе навіть рекордне підвищення температури. Погода нагадуватиме скоріше початок квітня, ніж лютого.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 27 січня — 2 лютого

У понеділок, 27 січня, на всій території України прогнозують аномально теплу та суху погоду, без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, у Карпатах пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде -1…+6 °C, вдень +5…+10 °C, у південних, західних та місцями центральних регіонах +10…+14 °C.

Прогноз погоди в Україні на 27 січня. Фото: скриншот

У вівторок, 28 січня, в Україні також буде тепло, опадів не прогнозують. Вітер південний, 5-10 м/с. Вночі очікується +1...+6 °C, у західній частині місцями +7...+10 °C; вдень повітря прогріється до +7…+12 °C, у південних та західних регіонах (особливо на Прикарпатті) +13…+16 °C.

Прогноз погоди в Україні на 28 січня. Фото: скриншот

У середу, 29 січня, у західних областях очікуються дощі, на решті території країни опадів не прогнозують. Вітер переважатиме південної чверті, 7-12 м/с, на півдні місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі буде +2…+7 °C, вдень +7…+13 °C, у внутрішніх районах Криму +14…+19 °C.

Прогноз погоди в Україні на 29 січня. Фото: скриншот

У четвер, 30 січня, помірні дощі в цей день очікуються у західних регіонах, у Карпатах із мокрим снігом. На решті території України опадів не прогнозують. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер на Лівобережжі України південної чверті, у решті регіонів змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °C, вдень +6…+11 °C, у південній частині та Криму +12…+15 °C, у західних областях +2…+7 °C.

Прогноз погоди в Україні на 30 січня. Фото: скриншот

У п'ятницю, 31 січня, у західних та північних областях пройдуть помірні, а подекуди й значні дощі. У решті регіонів істотних опадів не прогнозують. Подекуди можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах +1...+6 °C, вдень +7...+12 °C, у західних та північних регіонах +2...+7 °C.

Прогноз погоди в Україні на 31 січня. Фото: скриншот

У суботу, 1 лютого, у північних та центральних областях країни прогнозують невеликі, подекуди помірні дощі. На решті території України погода очікується без істотних опадів. Подекуди можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0...+6 °C, вдень +3...+8 °C, на півдні +6...+11 °C.

У неділю, 2 лютого, невеликий дощ з мокрим снігом очікується у північних, центральних та східних регіонах, на решті території країни переважно без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -1...+4 °C, вдень +2...+7 °C, на півдні Одещини до +10 °C.

Нагадаємо, завтра, 27 січня, на всій території України прогнозують теплу погоду. В деяких областях позначки термометра піднімуться до +14 °C.

У Києві та області в понеділок, 27 січня, буде тепло. Опадів у цей день не прогнозують, можливий невеликий вітер.