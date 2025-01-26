Прогноз погоды в Украине на неделю, 27 января — 2 февраля

Мужчина и женщина гуляют по парку. Фото: Информатор

На протяжении недели в Украине будет аномально тепло. Возможно даже рекордное повышение температуры. Погода будет напоминать скорее начало апреля, чем февраля.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Погода в Украине 27 января — 2 февраля

В понедельник, 27 января, на всей территории Украины прогнозируют аномально теплую и сухую погоду, без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет -1…+6 °C, днем +5…+10 °C, в южных, западных и местами центральных регионах +10…+14 °C.

Прогноз погоды в Украине на 27 января. Фото: скриншот

Во вторник, 28 января, в Украине также будет тепло, осадков не прогнозируют. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью ожидается +1...+6 °C, в западной части местами +7...+10 °C; днем воздух прогреется до +7…+12 °C, в южных и западных регионах (особенно на Прикарпатье) +13…+16 °C.

Прогноз погоды в Украине на 28 января. Фото: скриншот

В среду, 29 января, в западных областях ожидаются дожди, на остальной территории страны осадков не прогнозируют. Ветер будет преобладать южной четверти, 7-12 м/с, на юге местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +2…+7 °C, днем +7…+13 °C, во внутренних районах Крыма +14…+19 °C.

Прогноз погоды в Украине на 29 января. Фото: скриншот

В четверг, 30 января, умеренные дожди ожидаются в западных регионах, в Карпатах с мокрым снегом. На остальной территории Украины осадков не прогнозируют. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер на Левобережье Украины южной четверти, в остальных регионах переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+7 °C, днем +6…+11 °C, в южной части и Крыму +12…+15 °C, в западных областях +2…+7 °C.

Прогноз погоды в Украине на 30 января. Фото: скриншот

В пятницу, 31 января, в западных и северных областях пройдут умеренные, а местами и значительные дожди. В остальных регионах существенных осадков не прогнозируют. Кое-где возможен туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +1...+6 °C, днем +7...+12 °C, в западных и северных регионах +2...+7 °C.

Прогноз погоды в Украине на 31 января. Фото: скриншот

В субботу, 1 февраля, в северных и центральных областях страны прогнозируют небольшие, местами умеренные дожди. На остальной территории Украины погода ожидается без существенных осадков. Кое-где возможны туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах 0...+6 °C, днем +3...+8 °C, на юге +6...+11 °C.

В воскресенье, 2 февраля, небольшой дождь с мокрым снегом ожидается в северных, центральных и восточных регионах, на остальной территории страны преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1...+4 °C, днем +2...+7 °C, на юге Одесской области до +10 °C.

Напомним, завтра, 27 января, на всей территории Украины прогнозируют теплую погоду. В некоторых областях отметки термометра поднимутся до +14 °C.

В Киеве и области в понедельник, 27 января, будет тепло. Осадков в этот день не прогнозируют, возможен небольшой ветер.