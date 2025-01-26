Погода в Україні на 27 січня — прогноз від синоптиків на завтра

Жінка з дитячим візочком йде вулицею. Фото: Інформатор

В Україні завтра, 27 січня, прогнозують теплу погоду. Подекуди позначки термометра піднімуться до +14 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 27 січня

Синоптики не прогнозують в Україні опадів завтра, 27 січня. Разом з тим, небо деінде затягнуть хмари, але будуть прояснення. У південно-східній частині вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер південний — 5-10 м/с.

Якою буде погода в Україні 27 січня. Фото: скриншот

Температура в Україні вночі 0...+5 °C, вдень +5...+10 °C, на Прикарпатті та в Криму +9...+14 °C. У східних областях та в Карпатах прогнозують вночі +2...-3 °C, вдень +2...+7 °C.

Прогноз погоди у всіх регіонах України на завтра, 27 січня. Фото: скриншот

Попередження про сніголавинну небезпеку

26-27 січня оголошено третій рівень небезпечності на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей Через відлигу очікується значна сніголавинна небезпека.

Попередження про сніголавинну небезпеку. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 27 січня, погода у столиці буде ясною та без опадів. У Києві синоптики прогнозують до +10 °C тепла.

В Україні у понеділок буде аномально тепло, опадів не очікується. Разом з тим, подекуди очікується сильний вітер.