Погода в Украине на 27 января — прогноз от синоптиков на завтра

Женщина с детской коляской идет по улице. Фото: Информатор

В Украине завтра, 27 января, прогнозируют теплую погоду. Кое-где отметки термометра поднимутся до +14 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 27 января

Синоптики не прогнозируют в Украине осадков завтра, 27 января. Вместе с тем, небо кое-где затянут облака, но будут прояснения. В юго-восточной части ночью и утром местами возможен туман. Ветер южный — 5-10 м/с.

Какой будет погода в Украине 27 января. Фото: скриншот

Температура в Украине ночью 0...+5 °C, днем +5...+10 °C, на Прикарпатье и в Крыму +9...+14 °C. В восточных областях и в Карпатах прогнозируют ночью +2...-3 °C, днем +2...+7 °C.

Прогноз погоды во всех регионах Украины на завтра, 27 января. Фото: скриншот

Предупреждение о снеголавинной опасности

26-27 января объявлен третий уровень опасности на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей Из-за оттепели ожидается значительная снеголавинная опасность.

Предупреждение о снеголавинной опасности. Фото: скриншот

Напомним, завтра, 27 января, погода в столице будет ясной и без осадков. В Киеве синоптики прогнозируют до +10 °C тепла.

В Украине в понедельник будет аномально тепло, осадков не ожидается. Вместе с тем, местами ожидается сильный ветер.