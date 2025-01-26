Погода в Україні на завтра 27 січня — прогноз від синоптиків

Дівчата гуляють вулицею. Фото: Kufer Media

Погода в Україні у понеділок, 27 січня, буде аномально теплою та без опадів. Водночас в деяких областях очікується сильний вітер, пориви якого сягнуть до 20 м/с.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Погода в Україні 27 січня

Синоптики розповіли, що завтра по всій Україні очікується аномально тепла та суха погода без опадів. Водночас у понеділок буде південний вітер 7-12 м/с, а в Карпатах пориви можливі до 15-20 м/с.

Температура повітря в нічний час коливатиметься в межах -1…+6 °C, вдень "підстрибне" до +5…+10 °C, а в південних, західних та місцями центральних регіонах стовпчики термометрів піднімуться +10…+14 °C.

Водночас фахівці додали, що аномально висока температура, як для такої пори роки, буде упродовж найближчого тижня з 27 січня до 2 лютого. Тепле повітря надходити з країн Балканського півострова, а також східної частини Середземного моря.

Карта середньої аномалії приземної температури на найближчий тиждень. Фото: Meteoprog

"На тлі південних вітрів і відносно високого атмосферного тиску середні показники температури перевищуватимуть кліматичну норму на 7-12 °C, а в денні години не виключено досягнення рекордів максимальної температури", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 січня синоптики прогнозують до +12 °С майже у всіх областях.

Водночас фахівці попередили, що на Сонці трапилося кілька потужних спалахів і 26 січня можливий геомагнітний шторм.