Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow По-весняному тепло — де синоптики прогнозують до +12 °С завтра arrow

По-весняному тепло — де синоптики прогнозують до +12 °С завтра

25 січня 2025 22:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода завтра, 26 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час туману. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди на неділю, 26 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без опадів. По всій території України, крім більшості західних та північних областей, уночі та вранці місцями туман.

Про це в суботу, 25 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 26 січня

Яка погода буде в Україні 26 січня 2025 року
Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, у Карпатах його окремі пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме -2...+3 °С, у Карпатах 0...-5 °С. Удень буде +4...+9 °С, на південному заході країни та в Криму +7...+12 °С, а у східних областях +1...6 °С.

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Швидкість південного вітру буде 5–10 м/с. Нічна температура в області становитиме -2...+3 °С, а в Києві — 0...-2 °С. Удень у столиці потеплішає до +6...+8 °С, а за межами міста — до +4...+9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта температур на 26 січня 2025 року
Карта температур. Фото: wetter.online

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні буде переважно хмарна погода. Істотних опадів не очікується, однак буде рвучкий вітер.

Упродовж дня температура повітря становитиме +5...+10 °С, а в південних областях — до +7...+12  °С.

У Києві буде хмарно, посилиться вітер. Удень повітря у столиці прогріється до +6...+8 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 26 січня в Харкові буде майже весняна погода: без опадів і з температурою повітря до +6...+8 °С. Щоправда, очікується туман.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україну прийде потепління. Наступного тижня в деяких областях буде до +12...+15 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:33 Чоловік перешкоджав мобілізації на шиномонтажу — що вирішив суд

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

22:04 В Одесі чоловік підробив військовий квиток — як покарали

22:02 По-весняному тепло — де синоптики прогнозують до +12 °С завтра

21:56 У Черкасах сталася стрілянина — є поранені

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:32 Зеленський сказав, як Трамп може тиснути на Росію

21:06 Україна підписала важливу освітню угоду з Молдовою — подробиці

20:46 Ліверпуль завдяки дублю Гакпо розгромив Іспвіч

20:45 Розлітаються кульки — особливості нового дрона РФ "Молнія"

20:44 Графіки відключення світла в Одесі — прогноз на неділю

22:33 Чоловік перешкоджав мобілізації на шиномонтажу — що вирішив суд

22:04 В Одесі чоловік підробив військовий квиток — як покарали

22:02 По-весняному тепло — де синоптики прогнозують до +12 °С завтра

21:56 У Черкасах сталася стрілянина — є поранені

21:32 Зеленський сказав, як Трамп може тиснути на Росію

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

21:06 Україна підписала важливу освітню угоду з Молдовою — подробиці

20:46 Ліверпуль завдяки дублю Гакпо розгромив Іспвіч

20:45 Розлітаються кульки — особливості нового дрона РФ "Молнія"

20:44 Графіки відключення світла в Одесі — прогноз на неділю

20:34 У Херсоні потужні вибухи — тривога не оголошена

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку