Погода завтра, 26 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час туману. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua

Прогноз погоди на неділю, 26 січня, надали синоптики. Буде хмарно із проясненнями. Без опадів. По всій території України, крім більшості західних та північних областей, уночі та вранці місцями туман.

Про це в суботу, 25 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Переважно південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с, у Карпатах його окремі пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура вночі становитиме -2...+3 °С, у Карпатах 0...-5 °С. Удень буде +4...+9 °С, на південному заході країни та в Криму +7...+12 °С, а у східних областях +1...6 °С.

На Київщині буде хмарно із проясненнями. Без опадів. Швидкість південного вітру буде 5–10 м/с. Нічна температура в області становитиме -2...+3 °С, а в Києві — 0...-2 °С. Удень у столиці потеплішає до +6...+8 °С, а за межами міста — до +4...+9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта температур. Фото: wetter.online

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні буде переважно хмарна погода. Істотних опадів не очікується, однак буде рвучкий вітер.

Упродовж дня температура повітря становитиме +5...+10 °С, а в південних областях — до +7...+12 °С.

У Києві буде хмарно, посилиться вітер. Удень повітря у столиці прогріється до +6...+8 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 26 січня в Харкові буде майже весняна погода: без опадів і з температурою повітря до +6...+8 °С. Щоправда, очікується туман.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що найближчими днями в Україну прийде потепління. Наступного тижня в деяких областях буде до +12...+15 °С.