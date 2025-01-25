Погода завтра, 26 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время тумана. Фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua

Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, дали синоптики. Будет облачно с прояснениями. Без осадков. По всей территории Украины, кроме большинства западных и северных областей, ночью и утром местами туман.

Об этом в субботу, 25 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 26 января

Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Преимущественно южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с, в Карпатах его отдельные порывы будут достигать 15–20 м/с.

Температура ночью составит -2...+3 °С, в Карпатах 0...-5 °С. Днем будет +4...+9 °С, на юго-западе страны и в Крыму +7...+12 °С, а в восточных областях +1...6 °С.

На Киевщине будет облачно с прояснениями. Без осадков. Скорость южного ветра будет 5–10 м/с. Ночная температура в области составит -2...+3 °С, а в Киеве — 0...-2 °С. Днем в столице потеплеет до +6...+8 °С, а за пределами города — до +4...+9 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта температур. Фото: wetter.online

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в Украине будет преимущественно облачная погода. Существенных осадков не ожидается, однако будет порывистый ветер.

В течение дня температура воздуха составит +5...+10 °С, а в южных областях — до +7...+12 °С.

В Киеве будет облачно, усилится ветер. Днем воздух в столице прогреется до +6...+8 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 26 января в Харькове будет почти весенняя погода: без осадков и с температурой воздуха до +6...+8°С. Правда, ожидается туман.

Ранее синоптик Наталка Диденко сообщила, что в ближайшие дни в Украину придет потепление. На следующей неделе в некоторых областях будет до +12...+15 °С.