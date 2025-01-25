Погода завтра, 26 січня, в Україні — синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею. Фото: УНІАН

Погода в Україні, 26 січня, буде переважно хмарною. Істотних опадів не передбачається, однак буде рвучкий вітер.

Про це в п'ятницю, 24 січня, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 26 січня від Наталки Діденко

Карта температур. Фото: wetter.online

Протягом дня температура повітря становитиме +5...+10 °С, а в південних областях — до +7...+12 °С.

У Києві буде хмарно, посилиться вітер. Удень стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +6...+8 °С.

"Надалі в Україні потеплішає ще на кілька градусів. Пік найтеплішої погоди, за попередніми прогнозами, очікується 27–29 січня, коли в південній частині та в західних областях імовірно подекуди +12...+15 °С", — прогнозує Діденко.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, у вихідні, 25 та 26 січня, в Україну прийде потепління. Стовпчики термометрів удень подекуди піднімуться до +11 °С, однак погодні умови все ж таки будуть несприятливими, бо очікується погана видимість через туман.

Також ми повідомляли, що в Харкові 26 січня буде хмарно із проясненнями. Можливий туман, тому водіям і пішоходам варто бути обережними й уважними на дорогах.