Погода в Україні на вихідних, 25-26 січня — прогноз від синоптиків

На Україну суне потепління — прогноз погоди на вихідні
На вихідні, 25-26 січня, в Україні не очікується істотних опадів. Синоптики прогнозують теплу погоду. Разом з тим, в суботу через туман у всіх регіонах оголошено небезпеку.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Погода в Україні 25-26 січня
Синоптики не прогнозують в суботу та неділю значних опадів в Україні. Невеликий дощ можливий на півдні, сході країни та на Дніпропетровщині.
Усі області України окутає туман. Вітер буде переважно південний, 3-10 м/с. Вночі очікується +3...-2 °C, в Карпатах -3...-7 °C, вдень +1...+6 °C. У південних областях та в Криму вночі +2...+7 °C, вдень +6...+11 °C.
Нагадаємо, завтра, 25 січня, у Львові та області буде ожеледиця та туман. Серйозних опадів не очікується, але небо затягнуть хмари.
В Україні в суботу, 25 січня, оголошено перший рівень небезпечності. Це пов'язано з туманом, який накриє всі регіони.
Читайте Новини.LIVE!