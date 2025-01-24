Погода в Україні на вихідних, 25-26 січня — прогноз від синоптиків

Люди гуляють вулицею. Фото: Харківська міська рада

На вихідні, 25-26 січня, в Україні не очікується істотних опадів. Синоптики прогнозують теплу погоду. Разом з тим, в суботу через туман у всіх регіонах оголошено небезпеку.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 25-26 січня

Синоптики не прогнозують в суботу та неділю значних опадів в Україні. Невеликий дощ можливий на півдні, сході країни та на Дніпропетровщині.

Усі області України окутає туман. Вітер буде переважно південний, 3-10 м/с. Вночі очікується +3...-2 °C, в Карпатах -3...-7 °C, вдень +1...+6 °C. У південних областях та в Криму вночі +2...+7 °C, вдень +6...+11 °C.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 25 січня. Фото: скриншот

Прогноз погоди на неділю, 26 січня. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 25 січня, у Львові та області буде ожеледиця та туман. Серйозних опадів не очікується, але небо затягнуть хмари.

В Україні в суботу, 25 січня, оголошено перший рівень небезпечності. Це пов'язано з туманом, який накриє всі регіони.