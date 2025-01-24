Погода в Україні 25-26 січня - повітря прогріється до +12 °C

Люди гуляють біля моря. Ілюстративне фото: УСІ online

В Україні у суботу та неділю, 25-26 січня, очікується переважно хмарна погода. Температура повітря коливатиметься у межах +3...+12 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Прогноз погоди в Україні 25-26 січня

25 січня на півдні, у центрі та на сході пройде невеликий дощ або мокрий сніг. У неділю істотних опадів не очікується.

Вітер буде південних напрямків: у суботу помірний або невеликий, а у неділю стане рвучким.

За словами Діденко, температура повітря продовжує підвищуватися. Завтра протягом дня буде +3...+7 °C, а на півдні навіть +7...+11 °C. У неділю ж прогнозують +5...+10 °C, у південній частині — +7...+12 °C.

Прогноз погоди на наступний тиждень

Початок наступного тижня буде дуже теплим, але температура буде коливатися. Синоптик попередила про потепління в Україні в кінці січня — температура повітря підійметься ще на кілька градусів.

Пік очікується 27-29 січня: на півдні та заході подекуди буде до +12...+15 °C.

Температурна карта. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди у Києві на 25-26 січня

У Києві цими вихідними буде хмарно, а в неділю очікується сильний вітер. 25-26 січня пройдуть без істотних опадів, вдень у столиці повітря прогріється до +4...+6 °C у суботу та +6...+8 °C у неділю..

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, сьогодні геомагнітне поле Землі коливатиметься від тихого до активного рівня. Водночас магнітних бур не очікується.

Також ми писали, що протягом дня у п'ятницю температура повітря в Україні вдень коливатиметься близько +5 °C.