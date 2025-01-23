Погода в Україні на завтра 24 січня 2025 -— прогноз погоди від синоптиків

Люди йдуть в заметіль. Ілюстративне фото: Віктор Ковальчук / УНІАН

Погода в Україні в п'ятницю, 24 січня, буде хмарною. Низку областей накриє мокрим снігом та дощем, також синоптики попереджають про туман. Температура повітря вночі може впасти до -2 °C, на противагу цьому вдень очікується +5 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 24 січня

За прогнозом синоптиків, в Україні очікується мокрий сніг та дощ, які розпочнуться на Лівобережжі та у західних областях вночі. На півдні, центральній частині країни та на Прикарпатті може бути туман. Південний, південно-східний, у західних областях з переходом на західний вітер сягне швидкості 3-8 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...+3 °C, в Криму +1...+6 °C;

вдень 0...+5 °C, на півдні +6...11 °C.

Погода в Україні 24 січня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз від Наталки Діденко на 24 січня

"Пʼятниця буде в Україні вологою, з дощем та мокрим снігом. Карта внизу", — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

Південно-східний вітер буде незначний, також можливі тумани.

Температура повітря:

вночі близько 0 °C;

вдень +1...+4 °C, у Києві +1...+3 °C, на півдні +4...+9 °C.

Також Діденко прогнозує надалі підвищення температури повітря.

Погода в Європі на 24 січня. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, що синоптики прогнозують у Львові завтра справжню зимову казку — очікуються опади у вигляді мокрого снігу. Водночас у Харкові 24 січня буде небезпечно через ожеледицю на дорозі.