Погода в Украине на завтра 24 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Надвигается снежная непогода — прогноз от синоптиков на завтра
Погода в Украине в пятницу, 24 января, будет облачной. Ряд областей накроет мокрым снегом и дождем, также синоптики предупреждают о тумане. Температура воздуха ночью может упасть до -2 °C, в противовес этому днем ожидается +5 °C.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 24 января
По прогнозу синоптиков, в Украине ожидается мокрый снег и дождь, которые начнутся на Левобережье и в западных областях ночью. На юге, центральной части страны и на Прикарпатье может быть туман. Южный, юго-восточный, в западных областях с переходом на западный ветер достигнет скорости 3-8 м/с.
Температура воздуха:
- ночью -2...+3 °C, в Крыму +1...+6 °C;
- днем 0...+5 °C, на юге +6...11 °C.
Прогноз от Наталки Диденко на 24 января
"Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом. Карта внизу", — прогнозирует синоптик Наталка Диденко.
Юго-восточный ветер будет незначительный, также возможны туманы.
Температура воздуха:
- ночью около 0 °C;
- днем +1...+4 °C, в Киеве +1...+3 °C, на юге +4...+9 °C.
Также Диденко прогнозирует в дальнейшем повышение температуры воздуха.
Напомним, что синоптики прогнозируют во Львове завтра настоящую зимнюю сказку — ожидаются осадки в виде мокрого снега. В то же время в Харькове 24 января будет опасно из-за гололедицы на дороге.
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