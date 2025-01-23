Погода в Украине на завтра 24 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков

Люди идут в метель. Иллюстративное фото: Виктор Ковальчук / УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 24 января, будет облачной. Ряд областей накроет мокрым снегом и дождем, также синоптики предупреждают о тумане. Температура воздуха ночью может упасть до -2 °C, в противовес этому днем ожидается +5 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 24 января

По прогнозу синоптиков, в Украине ожидается мокрый снег и дождь, которые начнутся на Левобережье и в западных областях ночью. На юге, центральной части страны и на Прикарпатье может быть туман. Южный, юго-восточный, в западных областях с переходом на западный ветер достигнет скорости 3-8 м/с.

Температура воздуха:

ночью -2...+3 °C, в Крыму +1...+6 °C;

днем 0...+5 °C, на юге +6...11 °C.

Погода в Украине 24 января. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко на 24 января

"Пятница будет в Украине влажной, с дождем и мокрым снегом. Карта внизу", — прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

Юго-восточный ветер будет незначительный, также возможны туманы.

Температура воздуха:

ночью около 0 °C;

днем +1...+4 °C, в Киеве +1...+3 °C, на юге +4...+9 °C.

Также Диденко прогнозирует в дальнейшем повышение температуры воздуха.

Погода в Европе на 24 января. Фото: Наталка Диденко

Напомним, что синоптики прогнозируют во Львове завтра настоящую зимнюю сказку — ожидаются осадки в виде мокрого снега. В то же время в Харькове 24 января будет опасно из-за гололедицы на дороге.