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Синоптик Диденко порадовала украинцев погодой на выходных

24 января 2025 12:12
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине 25-26 января - воздух прогреется до +12 °C
Люди гуляют возле моря. Иллюстративное фото: ВСІ online
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в субботу и воскресенье, 25-26 января, ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах +3...+12 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Прогноз погоды в Украине 25-26 января

25 января на юге, в центре и на востоке пройдет небольшой дождь или мокрый снег. В воскресенье существенных осадков не ожидается.

Ветер будет южных направлений: в субботу умеренный или небольшой, а в воскресенье станет порывистым.

По словам Диденко, температура воздуха продолжает повышаться. Завтра в течение дня будет +3...+7 °C, а на юге даже +7...+11 °C. В воскресенье же прогнозируют +5...+10 °C, в южной части — +7...+12 °C.

Прогноз погоды на следующую неделю

Начало следующей недели будет очень теплым, но температура будет колебаться. Синоптик предупредила о потеплении в Украине в конце января — температура воздуха поднимется еще на несколько градусов.

Пик ожидается 27-29 января: на юге и западе местами будет до +12...+15 °C.

Какая погода будет завтра, 25 января - прогноз
 Температурная карта. Фото: Наталья Диденко

Прогноз погоды в Киеве на 25-26 января

В Киеве в эти выходные будет облачно, а в воскресенье ожидается сильный ветер. 25-26 января пройдут без существенных осадков, днем в столице воздух прогреется до +4...+6 °C в субботу и +6...+8 °C в воскресенье.

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Скриншот поста Диденко

Напомним, сегодня геомагнитное поле Земли будет колебаться от тихого до активного уровня. В то же время магнитных бурь не ожидается.

Также мы писали, что в течение дня в пятницу температура воздуха в Украине днем будет колебаться около +5 °C.

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20:00 Забронированный в розыске — когда это возможно

19:48 Подробности крушения танкеров РФ в море — подвела герметичность

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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