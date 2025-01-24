Магнітні бурі 24 січня — прогноз для метеозалежних

Вплив магнітних бур. Фото: Pexels

На Землі у п’ятницю, 24 січня, значних магнітних бур не передбачається. Попри це магнітосфера залишатиметься у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 24 січня

За останню добу сонячна активність була помірною. Протягом 24 годин на Сонці зафіксовано п’ять спалахів класу С, які не мають значного впливу на Землю.

Згідно з прогнозом на п’ятницю геомагнітне поле коливатиметься від тихого до активного рівня. Сонячна активність, найімовірніше, залишиться помірною, але є невелика ймовірність виникнення спалаху класу X.

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Сонячна активність на 24 січня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 20%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 78.

Що робити, якщо магнітні бурі впливають на самопочуття

Під час магнітних бур багато людей можуть відчувати дискомфорт, зниження продуктивності та навіть погіршення самопочуття. Такі явища можуть впливати на артеріальний тиск, серцевий ритм, головний біль чи загальну слабкість. Щоб мінімізувати вплив магнітних бур на організм, варто дотримуватись кількох рекомендацій.

Перш за все, важливо приділяти увагу своєму здоров'ю. Якщо ви знаєте, що чутливі до змін магнітного поля, намагайтеся уникати фізичних та емоційних перевантажень. Додатковий стрес лише погіршить самопочуття в такі дні.

Раціональне харчування також грає важливу роль. Варто обмежити вживання жирної, солоної та важкої їжі. Натомість додайте до свого меню більше овочів, фруктів, продуктів, багатих на магній та калій, таких як банани, шпинат, горіхи чи курага. Підтримання водного балансу є не менш важливим: пийте достатньо чистої води, трав'яні чаї або компоти без цукру.

У дні магнітних бур варто скоротити час, проведений перед екранами смартфонів, комп'ютерів чи телевізорів, оскільки це може посилювати головний біль або втому. Замість цього спробуйте провести більше часу на свіжому повітрі, і уникайте тривалого перебування під прямим сонцем.

Людям із хронічними захворюваннями, особливо серцево-судинної системи, рекомендовано слідкувати за своїм самопочуттям і мати при собі необхідні ліки. За потреби варто звернутися до лікаря для консультації.

Розслаблення та відпочинок є ключовими під час магнітних бур. Йога, медитація або навіть звичайна прогулянка допоможуть знизити рівень стресу та покращити загальний стан. Слід також дотримуватись режиму сну, намагаючись спати не менше 7-8 годин на добу.

Пам’ятайте, що магнітні бурі впливають не на всіх однаково, і дотримання цих простих порад допоможе значно легше перенести цей період

Нагадаємо, українці незабаром, можуть побачити рідкісне космічне явище — сонячне затемнення.

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