Магнитные бури 24 января — прогноз для метеозависимых

Влияние магнитных бурь. Фото: Pexels

На Земле в пятницу, 24 января, значительных магнитных бурь не предвидится. Несмотря на это магнитосфера будет оставаться в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 24 января

За последние сутки солнечная активность была умеренной. В течение 24 часов на Солнце зафиксировано пять вспышек класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю.

Согласно прогнозу на пятницу геомагнитное поле будет колебаться от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятнее всего, останется умеренной, но есть небольшая вероятность возникновения вспышки класса X.

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Солнечная активность на 24 января:

Возможность малого геомагнитного шторма — 20%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 78.

Что делать, если магнитные бури влияют на самочувствие

Во время магнитных бурь многие люди могут испытывать дискомфорт, снижение продуктивности и даже ухудшение самочувствия. Такие явления могут влиять на артериальное давление, сердечный ритм, головную боль или общую слабость. Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на организм, следует придерживаться нескольких рекомендаций.

Первым делом, важно уделять внимание своему здоровью'ю. Если вы знаете, что чувствительны к изменениям магнитного поля, старайтесь избегать физических и эмоциональных перегрузок. Дополнительный стресс лишь ухудшит самочувствие в такие дни.

Рациональное питание также играет важную роль. Стоит ограничить употребление жирной, соленой и тяжелой пищи. Вместо этого добавьте в свое меню больше овощей, фруктов, продуктов, богатых магнием и калием, таких как бананы, шпинат, орехи или курага. Поддержание водного баланса является не менее важным: пейте достаточно чистой воды, травяные чаи или компоты без сахара.

В дни магнитных бурь стоит сократить время, проведенное перед экранами смартфонов, компьютеров или телевизоров, поскольку это может усиливать головную боль или усталость. Вместо этого попробуйте провести больше времени на свежем воздухе, и избегайте длительного пребывания под прямым солнцем.

Людям с хроническими заболеваниями, особенно сердечно-сосудистой системы, рекомендуется следить за своим самочувствием и иметь при себе необходимые лекарства. При необходимости следует обратиться к врачу для консультации.

Расслабление и отдых являются ключевыми во время магнитных бурь. Йога, медитация или даже обычная прогулка помогут снизить уровень стресса и улучшить общее состояние. Следует также соблюдать режим сна, стараясь спать не менее 7-8 часов в сутки.

Следует также придерживаться режима сна, стараясь спать не менее 7-8 часов в сутки.

Пам’ятайте, что магнитные бури влияют не на всех одинаково, и соблюдение этих простых советов поможет значительно легче перенести этот период

Напомним, украинцы вскоре, могут увидеть редкое космическое явление - солнечное затмение.

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