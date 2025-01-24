Погода сьогодні, 24 січня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 січня, надали синоптики. Буде хмарно. Уночі на Лівобережжі та в західних областях, а вдень і на іншій території України невеликий мокрий сніг і дощ. У південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.

Про це у четвер, 23 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Південний, південно-східний, а в західних областях із переходом на західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура вночі та вдень становитиме -2...+3 °С. Щоправда, у Криму буде +1...+6 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 0...+5 °С, а в південних областях — до +6...+11 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині буде хмарно. Уночі без опадів, а вдень невеликий мокрий сніг і дощ. Швидкість південно-східного вітру буде 3–8 м/с. Нічна температура в області становитиме -2...+3 °С, а в Києві — близько 0 °С. Удень у столиці потеплішає до +2...+4 °С, а за межами міста — до 0...+5 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта опадів. Фото: Наталка Діденко/Facebook

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, п'ятницю, 24 січня, погода в Україні буде вологою, з дощем і мокрим снігом. Південний вітер буде млявим. Температура вночі триматиметься близько 0 °С, а денна — +1...+4 °С. На півдні країни буде +4...+9 °С. Очікуються тумани.

У Києві буде хмарно, вогко, туман, імовірність невеликих опадів, удень +1...+3 °С.

Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 24 січня в Україні буде з опадами. Очікується мокрий сніг і дощі.

Також ми повідомляли, що в Харкові та Харківській області 24 січня будуть небезпечні погодні умови. На дорогах місцями утвориться ожеледиця.