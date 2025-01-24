Погода сьогодні, 24 січня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Буде мокрий сніг — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 24 січня, надали синоптики. Буде хмарно. Уночі на Лівобережжі та в західних областях, а вдень і на іншій території України невеликий мокрий сніг і дощ. У південних, більшості центральних областей та на Прикарпатті вночі та вранці місцями туман.
Про це у четвер, 23 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 24 січня
Південний, південно-східний, а в західних областях із переходом на західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с.
Температура вночі та вдень становитиме -2...+3 °С. Щоправда, у Криму буде +1...+6 °С. Удень стовпчики термометрів піднімуться до 0...+5 °С, а в південних областях — до +6...+11 °С.
На Київщині буде хмарно. Уночі без опадів, а вдень невеликий мокрий сніг і дощ. Швидкість південно-східного вітру буде 3–8 м/с. Нічна температура в області становитиме -2...+3 °С, а в Києві — близько 0 °С. Удень у столиці потеплішає до +2...+4 °С, а за межами міста — до 0...+5 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, п'ятницю, 24 січня, погода в Україні буде вологою, з дощем і мокрим снігом. Південний вітер буде млявим. Температура вночі триматиметься близько 0 °С, а денна — +1...+4 °С. На півдні країни буде +4...+9 °С. Очікуються тумани.
У Києві буде хмарно, вогко, туман, імовірність невеликих опадів, удень +1...+3 °С.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, 24 січня в Україні буде з опадами. Очікується мокрий сніг і дощі.
Також ми повідомляли, що в Харкові та Харківській області 24 січня будуть небезпечні погодні умови. На дорогах місцями утвориться ожеледиця.
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