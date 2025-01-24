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Будет мокрый снег — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

24 января 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 24 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 24 января, дали синоптики. Будет облачно. Ночью на Левобережье и в западных областях, а днем и на остальной территории Украины небольшой мокрый снег и дождь. В южных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Об этом в четверг, 23 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 24 января 2025 года
Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Южный, юго-восточный, а в западных областях с переходом на западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью и днем составит -2...+3 °С. Правда, в Крыму будет +1...+6 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 °С, а в южных областях — до +6...+11 °С.

Температурные показатели 24 января 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине будет облачно. Ночью без осадков, а днем небольшой мокрый снег и дождь. Скорость юго-восточного ветра будет 3–8 м/с. Ночная температура в области составит -2...+3 °С, а в Киеве — около 0 °С. Днем в столице потеплеет до +2...+4 °С, а за пределами города — до 0...+5 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Где ожидаются осадки 24 января 2025 года
Карта осадков. Фото: Наталка Диденко/Facebook

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, пятница, 24 января, погода в Украине будет влажной, с дождем и мокрым снегом. Южный ветер будет вялым. Температура ночью будет держаться около 0 °С, а дневная — +1...+4°С. На юге страны будет +4...+9 °С. Ожидаются туманы.

В Киеве будет облачно, сыро, туман, вероятность небольших осадков, днем +1...+3 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 24 января в Украине будет с осадками. Ожидается мокрый снег и дожди.

Также мы сообщали, что в Харькове и Харьковской области 24 января будут опасные погодные условия. На дорогах местами образуется гололедица.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды

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11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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