Погода сегодня, 24 января, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 24 января, дали синоптики. Будет облачно. Ночью на Левобережье и в западных областях, а днем и на остальной территории Украины небольшой мокрый снег и дождь. В южных, большинстве центральных областей и на Прикарпатье ночью и утром местами туман.

Об этом в четверг, 23 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Южный, юго-восточный, а в западных областях с переходом на западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура ночью и днем составит -2...+3 °С. Правда, в Крыму будет +1...+6 °С. Днем столбики термометров поднимутся до 0...+5 °С, а в южных областях — до +6...+11 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На Киевщине будет облачно. Ночью без осадков, а днем небольшой мокрый снег и дождь. Скорость юго-восточного ветра будет 3–8 м/с. Ночная температура в области составит -2...+3 °С, а в Киеве — около 0 °С. Днем в столице потеплеет до +2...+4 °С, а за пределами города — до 0...+5 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта осадков. Фото: Наталка Диденко/Facebook

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, пятница, 24 января, погода в Украине будет влажной, с дождем и мокрым снегом. Южный ветер будет вялым. Температура ночью будет держаться около 0 °С, а дневная — +1...+4°С. На юге страны будет +4...+9 °С. Ожидаются туманы.

В Киеве будет облачно, сыро, туман, вероятность небольших осадков, днем +1...+3 °С.

Напомним, по прогнозу синоптиков, 24 января в Украине будет с осадками. Ожидается мокрый снег и дожди.

Также мы сообщали, что в Харькове и Харьковской области 24 января будут опасные погодные условия. На дорогах местами образуется гололедица.