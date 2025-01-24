Погода в Україні в суботу, 25 січня — прогноз від Укргідрометцентру.

Туман на вулиці. Фото: УНІАН

Завтра, 25 січня, по всій території України оголошено небезпеку через сильний туман. Однак погода не буде холодною, подекуди прогнозують до +11 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні 25 січня

В суботу в Україні не прогнозують суттєвих опадів. Невеликий дощ з мокрим снігом може бути вночі на півдні, сході країни та Дніпропетровщині.

Вітер буде південний, південно-східний, 3-8 м/с. Вночі очікується +3...-2 °C, вдень +1...+6 °C. У південних областях та в Криму вночі прогнозують +2...+7 °C, вдень +6...+11 °C.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 25 січня. Фото: скриншот

Попередження про небезпеку

В Укргідрометцентрі попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні в суботу, 25 січня. У всіх областях вночі та вранці очікується туман, видимість — 200-500 м. Через це оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про погані погодні умови. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні на вихідних, 25-26 січня, очікується переважно хмарна погода, але буде тепло. Температура буде підійматися й надалі.

Сьогодні українцям не загрожують значні магнітні бурі. На Сонці було кілька спалахів, але вони не мають значного впливу на Землю.