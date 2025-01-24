Погода в Украине в субботу, 25 января— прогноз от Укргидрометцентра.

Туман на улице. Фото: УНІАН

Завтра, 25 января, по всей территории Украины объявлена опасность из-за сильного тумана. Однако погода не будет холодной, местами прогнозируют до +11 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 25 января

В субботу в Украине не прогнозируют существенных осадков. Небольшой дождь с мокрым снегом может быть ночью на юге, востоке страны и Днепропетровщине.

Ветер будет южный, юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью ожидается +3...-2 °C, днем +1...+6 °C. В южных областях и в Крыму ночью прогнозируют +2...+7 °C, днем +6...+11 °C.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 25 января. Фото: скриншот

Предупреждение об опасности

В Укргидрометцентре предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине в субботу, 25 января. Во всех областях ночью и утром ожидается туман, видимость — 200-500 м. Из-за этого объявлен первый уровень опасности, желтый.

Предупреждение о плохих погодных условиях. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталка Диденко сообщила, что в Украине на выходных, 25-26 января, ожидается преимущественно облачная погода, но будет тепло. Температура будет подниматься и в дальнейшем.

Сегодня украинцам не грозят значительные магнитные бури. На Солнце было несколько вспышек, но они не оказывают значительного влияния на Землю.