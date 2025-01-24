Погода в Украине на выходных, 25-26 января — прогноз от синоптиков

Люди гуляют по улице. Фото: Харьковский городской совет

На выходные, 25-26 января, в Украине не ожидается существенных осадков. Синоптики прогнозируют теплую погоду. Вместе с тем, в субботу из-за тумана во всех регионах объявлена опасность.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 25-26 января

Синоптики не прогнозируют в субботу и воскресенье значительных осадков в Украине. Небольшой дождь возможен на юге, востоке страны и на Днепропетровщине.

Все области Украины окутает туман. Ветер будет преимущественно южный, 3-10 м/с. Ночью ожидается +3...-2 °C, в Карпатах -3...-7 °C, днем +1...+6 °C. В южных областях и в Крыму ночью +2...+7 °C, днем +6...+11 °C.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 25 января. Фото: скриншот

Прогноз погоды на воскресенье, 26 января. Фото: скриншот

Напомним, завтра, 25 января, во Львове и области будут гололедица и туман. Серьезных осадков не ожидается, но небо затянут облака.

В Украине в субботу, 25 января, объявлен первый уровень опасности. Это связано с туманом, который накроет все регионы.