Погода в Украине на выходных, 25-26 января — прогноз от синоптиков

В Украину идет потепление — прогноз погоды на выходные
На выходные, 25-26 января, в Украине не ожидается существенных осадков. Синоптики прогнозируют теплую погоду. Вместе с тем, в субботу из-за тумана во всех регионах объявлена опасность.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине 25-26 января
Синоптики не прогнозируют в субботу и воскресенье значительных осадков в Украине. Небольшой дождь возможен на юге, востоке страны и на Днепропетровщине.
Все области Украины окутает туман. Ветер будет преимущественно южный, 3-10 м/с. Ночью ожидается +3...-2 °C, в Карпатах -3...-7 °C, днем +1...+6 °C. В южных областях и в Крыму ночью +2...+7 °C, днем +6...+11 °C.
Напомним, завтра, 25 января, во Львове и области будут гололедица и туман. Серьезных осадков не ожидается, но небо затянут облака.
В Украине в субботу, 25 января, объявлен первый уровень опасности. Это связано с туманом, который накроет все регионы.
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