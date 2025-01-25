Погода завтра, 26 января, в Украине — синоптик Наталка Диденко

Люди идут по улице. Фото: УНІАН

Погода в Украине, 26 января, будет преимущественно облачной. Существенных осадков не предвидится, однако будет порывистый ветер.

Об этом в пятницу, 24 января, сообщила синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на 26 января от Наталки Диденко

Карта температур. Фото: wetter.online

В течение дня температура воздуха составит +5...+10 °С, а в южных областях — до +7...+12 °С.

В Киеве будет облачно, усилится ветер. Днем столбики термометров в столице поднимутся до +6...+8 °С.

"В дальнейшем в Украине потеплеет еще на несколько градусов. Пик самой теплой погоды, по предварительным прогнозам, ожидается 27–29 января, когда в южной части и в западных областях возможно местами +12...+15 °С", — прогнозирует Диденко.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в выходные, 25 и 26 января, в Украину придет потепление. Столбики термометров днем местами поднимутся до +11 °С, однако погодные условия все же будут неблагоприятными, потому что ожидается плохая видимость из-за тумана.

Также мы сообщали, что в Харькове 26 января будет облачно с прояснениями. Возможен туман, поэтому водителям и пешеходам стоит быть осторожными и внимательными на дорогах.