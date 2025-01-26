Магнітні бурі 26 січня — прогноз для метеозалежних

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

На Землі у неділю, 26 січня, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 26 січня

За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Протягом 24 годин на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалах класу М2,7.

У неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 26 січня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;

ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 61.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: depositphotos

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Метеозалежні люди можуть відчувати зміни в самопочутті під час магнітних бур. Аби зменшити їх вплив на здоров'я рекомендують:

пити достатню кількість води для підтримки обміну речовин;

вживати продукти, багаті на магній, калій та вітаміни;

обмежити вживання кави, алкоголю та енергетиків, які можуть посилити напруження;

спати сім-вісім годин, намагаючись лягати й прокидатися в один й той самий час щодня;

медитувати: займатися йогою чи практикувати дихальні вправи.

Нагадаємо, сьогодні в Україні прогнозують хмарну погоду, але опадів не очікується.

А за словами народного синоптика Наталки Діденко, вже з понеділка прогнозується потепління в областях.