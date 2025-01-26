Магнітні бурі 26 січня — прогноз для метеозалежних

На Сонці сталися сім спалахів — чого чекати метеозалежним
На Землі у неділю, 26 січня, не очікується суттєвих магнітних бур. Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 26 січня
За останню добу сонячна активність була на низькому рівні. Протягом 24 годин на Сонці сталися шість спалахів класу С та один спалах класу М2,7.
У неділю геомагнітне поле буде від тихого до активного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 26 січня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%;
- ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 61.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я
Метеозалежні люди можуть відчувати зміни в самопочутті під час магнітних бур. Аби зменшити їх вплив на здоров'я рекомендують:
- пити достатню кількість води для підтримки обміну речовин;
- вживати продукти, багаті на магній, калій та вітаміни;
- обмежити вживання кави, алкоголю та енергетиків, які можуть посилити напруження;
- спати сім-вісім годин, намагаючись лягати й прокидатися в один й той самий час щодня;
- медитувати: займатися йогою чи практикувати дихальні вправи.
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