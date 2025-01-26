Магнитные бури 26 января - прогноз для метеозависимых

На Солнце произошли семь вспышек — чего ждать метеозависимым
На Земле в воскресенье, 26 января, не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 26 января
За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М2,7.
В воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 26 января
- Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 61.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Метеозависимые люди могут чувствовать изменения в самочувствии во время магнитных бурь. Чтобы уменьшить их влияние на здоровье рекомендуют:
- пить достаточное количество воды для поддержания обмена веществ;
- употреблять продукты, богатые магнием, калием и витаминами;
- ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые могут усилить напряжение;
- спать семь-восемь часов, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;
- медитировать: заниматься йогой или практиковать дыхательные упражнения.
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