Магнитные бури 26 января - прогноз для метеозависимых

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: depositphotos

На Земле в воскресенье, 26 января, не ожидается существенных магнитных бурь. В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 26 января

За последние сутки солнечная активность была на низком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошли шесть вспышек класса С и одна вспышка класса М2,7.

В воскресенье геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность, вероятно, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 26 января

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 61.

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: depositphotos

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Метеозависимые люди могут чувствовать изменения в самочувствии во время магнитных бурь. Чтобы уменьшить их влияние на здоровье рекомендуют:

пить достаточное количество воды для поддержания обмена веществ;

употреблять продукты, богатые магнием, калием и витаминами;

ограничить употребление кофе, алкоголя и энергетиков, которые могут усилить напряжение;

спать семь-восемь часов, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день;

медитировать: заниматься йогой или практиковать дыхательные упражнения.

Напомним, сегодня в Украине прогнозируют облачную погоду, но осадков не ожидается.

А по словам народного синоптика Наталки Диденко, уже с понедельника прогнозируется потепление в областях.