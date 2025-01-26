Погода сьогодні, 26 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Тепло, але з туманом — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні
Прогноз погоди на неділю, 26 січня, надали синоптики. Буде хмарність із проясненнями, однак опадів не очікується. Майже по всій території України вночі та вранці місцями утвориться туман — винятком будуть лише західні та північні області.
Про це в суботу, 25 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 26 січня
Вітер дутиме переважно з півдня. Його швидкість становитиме 5–10 м/с, однак у Карпатах окремі пориви сягатимуть 15–20 м/с.
Уночі стовпчики термометрів опустяться до -2...+3 °С, а в Карпатах — до 0...-5 °С. Удень потеплішає до +4...+9 °С, на південному заході країни та в Криму — до +7...+12 °С, а у східних областях — лише до +1...6 °С.
На Київщині погода буде хмарною із проясненнями. Без опадів. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура за межами Києва становитиме -2...+3 °С, а у столиці — 0...-2 °С. Удень в Києві повітря прогріється до +6...+8 °С, а на Київщині — до +4...+9 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні буде переважно хмарно, але без істотних опадів. Очікується рвучкий вітер. Упродовж дня температура триматиметься в межах +5...+10 °С, а в південних областях — +7...+12 °С.
У Києві буде хмарно й сильний вітер. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+8 °С.
Нагадаємо, Наталка Діденко повідомила, що наступного тижня в Україні суттєво потеплішає. У деяких регіонах буде до +15 °С.
Раніше синоптики зазначили, що в Харкові 26 січня погода буде, наче навесні. Очікується температура до +8 °С.
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