Погода сьогодні, 26 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди гуляють у парку під час туману. Фото ілюстративне: pixabay.com

Прогноз погоди на неділю, 26 січня, надали синоптики. Буде хмарність із проясненнями, однак опадів не очікується. Майже по всій території України вночі та вранці місцями утвориться туман — винятком будуть лише західні та північні області.

Про це в суботу, 25 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме переважно з півдня. Його швидкість становитиме 5–10 м/с, однак у Карпатах окремі пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до -2...+3 °С, а в Карпатах — до 0...-5 °С. Удень потеплішає до +4...+9 °С, на південному заході країни та в Криму — до +7...+12 °С, а у східних областях — лише до +1...6 °С.

На Київщині погода буде хмарною із проясненнями. Без опадів. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура за межами Києва становитиме -2...+3 °С, а у столиці — 0...-2 °С. Удень в Києві повітря прогріється до +6...+8 °С, а на Київщині — до +4...+9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта температур. Фото: wetter.online

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні буде переважно хмарно, але без істотних опадів. Очікується рвучкий вітер. Упродовж дня температура триматиметься в межах +5...+10 °С, а в південних областях — +7...+12 °С.

У Києві буде хмарно й сильний вітер. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+8 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко повідомила, що наступного тижня в Україні суттєво потеплішає. У деяких регіонах буде до +15 °С.

Раніше синоптики зазначили, що в Харкові 26 січня погода буде, наче навесні. Очікується температура до +8 °С.