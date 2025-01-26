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Тепло, але з туманом — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

26 січня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 26 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди гуляють у парку під час туману. Фото ілюстративне: pixabay.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди на неділю, 26 січня, надали синоптики. Буде хмарність із проясненнями, однак опадів не очікується. Майже по всій території України вночі та вранці місцями утвориться туман — винятком будуть лише західні та північні області.

Про це в суботу, 25 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Прогноз погоди" від Укргідрометцентру

Вітер дутиме переважно з півдня. Його швидкість становитиме 5–10 м/с, однак у Карпатах окремі пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до -2...+3 °С, а в Карпатах — до 0...-5 °С. Удень потеплішає до +4...+9 °С, на південному заході країни та в Криму  — до +7...+12 °С, а у східних областях — лише до +1...6 °С.

На Київщині погода буде хмарною із проясненнями. Без опадів. Південний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Нічна температура за межами Києва становитиме -2...+3 °С, а у столиці — 0...-2 °С. Удень в Києві повітря прогріється до +6...+8 °С, а на Київщині — до +4...+9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта температур на 26 січня 2025 року
Карта температур. Фото: wetter.online

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в Україні буде переважно хмарно, але без істотних опадів. Очікується рвучкий вітер. Упродовж дня температура триматиметься в межах +5...+10 °С, а в південних областях — +7...+12  °С.

У Києві буде хмарно й сильний вітер. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +6...+8 °С.

Нагадаємо, Наталка Діденко повідомила, що наступного тижня в Україні суттєво потеплішає. У деяких регіонах буде до +15 °С.

Раніше синоптики зазначили, що в Харкові 26 січня погода буде, наче навесні. Очікується температура до +8 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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