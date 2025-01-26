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Тепло, но с туманом — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

26 января 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня, 26 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко
Люди гуляют в парке во время тумана. Фото иллюстративное: pixabay.com
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, дали синоптики. Будет облачность с прояснениями, однако осадков не ожидается. Почти по всей территории Украины ночью и утром местами образуется туман — исключением будут только западные и северные области.

Об этом в субботу, 25 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Прогноз погоды" от Укргидрометцентра

Ветер будет дуть преимущественно с юга. Его скорость составит 5–10 м/с, однако в Карпатах отдельные порывы будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до -2...+3 °С, а в Карпатах — до 0...-5 °С. Днем потеплеет до +4...+9 °С, на юго-западе страны и в Крыму — до +7...+12 °С, а в восточных областях — только до +1...+6 °С.

На Киевщине погода будет облачной с прояснениями. Без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура за пределами Киева составит -2...+3 °С, а в столице - 0...-2 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +6...+8 °С, а на Киевщине — до +4...+9 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта температур на 26 января 2025 года
Карта температур. Фото: wetter.online

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 26 января в Украине будет преимущественно облачно, но без существенных осадков. Ожидается порывистый ветер. В течение дня температура будет держаться в пределах +5...+10 °С, а в южных областях — +7...+12 °С.

В Киеве будет облачно и сильный ветер. Днем столбики термометров поднимутся до +6...+8 °С.

Напомним, Наталка Диденко сообщила, что на следующей неделе в Украине существенно потеплеет. В некоторых регионах будет до +15 °С.

Ранее синоптики отметили, что в Харькове 26 января погода будет, как весной. Ожидается температура до +8 °С.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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