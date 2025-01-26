Погода сегодня, 26 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Тепло, но с туманом — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня
Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, дали синоптики. Будет облачность с прояснениями, однако осадков не ожидается. Почти по всей территории Украины ночью и утром местами образуется туман — исключением будут только западные и северные области.
Об этом в субботу, 25 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 26 января
Ветер будет дуть преимущественно с юга. Его скорость составит 5–10 м/с, однако в Карпатах отдельные порывы будут достигать 15–20 м/с.
Ночью столбики термометров опустятся до -2...+3 °С, а в Карпатах — до 0...-5 °С. Днем потеплеет до +4...+9 °С, на юго-западе страны и в Крыму — до +7...+12 °С, а в восточных областях — только до +1...+6 °С.
На Киевщине погода будет облачной с прояснениями. Без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночная температура за пределами Киева составит -2...+3 °С, а в столице - 0...-2 °С. Днем в Киеве воздух прогреется до +6...+8 °С, а на Киевщине — до +4...+9 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 26 января в Украине будет преимущественно облачно, но без существенных осадков. Ожидается порывистый ветер. В течение дня температура будет держаться в пределах +5...+10 °С, а в южных областях — +7...+12 °С.
В Киеве будет облачно и сильный ветер. Днем столбики термометров поднимутся до +6...+8 °С.
Напомним, Наталка Диденко сообщила, что на следующей неделе в Украине существенно потеплеет. В некоторых регионах будет до +15 °С.
Ранее синоптики отметили, что в Харькове 26 января погода будет, как весной. Ожидается температура до +8 °С.
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