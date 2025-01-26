Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow Погода удивит — где завтра будет аномально тепло arrow

Погода удивит — где завтра будет аномально тепло

26 января 2025 13:36
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на завтра 27 января — прогноз от синоптиков
Девушки гуляют по улице. Фото: Kufer Media
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине в понедельник, 27 января, будет аномально теплой и без осадков. В то же время в некоторых областях ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут до 20 м/с.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 27 января

Синоптики рассказали, что завтра по всей Украине ожидается аномально теплая и сухая погода без осадков. В то же время в понедельник будет южный ветер 7-12 м/с, а в Карпатах порывы возможны до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -1…+6 °C, днем "подпрыгнет" до +5…+10 °C, а в южных, западных и местами центральных регионах столбики термометров поднимутся +10…+14 °C.

В то же время специалисты добавили, что аномально высокая температура, как для такого времени года, будет в течение ближайшей недели с 27 января по 2 февраля. Теплый воздух будет поступать из стран Балканского полуострова, а также восточной части Средиземного моря.

погода в Украине 27 января
Карта средней аномалии приземной температуры на ближайшую неделю. Фото: Meteoprog

"На фоне южных ветров и относительно высокого атмосферного давления средние показатели температуры будут превышать климатическую норму на 7-12 °C, а в дневные часы не исключено достижение рекордов максимальной температуры", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 января синоптики прогнозируют до +12°С почти во всех областях.

В то же время специалисты предупредили, что на Солнце случилось несколько мощных вспышек и 26 января возможен геомагнитный шторм.

погода синоптик осадки погода в Украине ветер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:36 Погода удивит — где завтра будет аномально тепло

13:35 У Садового сообщили, когда начнут строить Мемориал Героев

13:15 Во Львове военный украл кабель, его судили

13:15 Тащили из автобуса силой — в Одессе на Привозе произошла драка

13:10 Четвертая драка за неделю — на Киевщине подростки избили парня

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:58 Ситуация в Великой Новоселке на Донеччине — комментарий 110 ОМБр

12:51 Правительство Фицо потеряло большинство в парламенте

12:46 В Одессе потратят 100 миллионов на дороги и тротуары

12:22 Выбор мобильного плана — какой оператор предлагает самый выгодный

12:19 В одесском магазине продают просроченную рыбу по завышенной цене

13:36 Погода удивит — где завтра будет аномально тепло

13:35 У Садового сообщили, когда начнут строить Мемориал Героев

13:15 Во Львове военный украл кабель, его судили

13:15 Тащили из автобуса силой — в Одессе на Привозе произошла драка

13:10 Четвертая драка за неделю — на Киевщине подростки избили парня

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:58 Ситуация в Великой Новоселке на Донеччине — комментарий 110 ОМБр

12:51 Правительство Фицо потеряло большинство в парламенте

12:46 В Одессе потратят 100 миллионов на дороги и тротуары

12:22 Выбор мобильного плана — какой оператор предлагает самый выгодный

12:19 В одесском магазине продают просроченную рыбу по завышенной цене

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать