Погода в Украине на завтра 27 января — прогноз от синоптиков

Девушки гуляют по улице. Фото: Kufer Media

Погода в Украине в понедельник, 27 января, будет аномально теплой и без осадков. В то же время в некоторых областях ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут до 20 м/с.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Погода в Украине 27 января

Синоптики рассказали, что завтра по всей Украине ожидается аномально теплая и сухая погода без осадков. В то же время в понедельник будет южный ветер 7-12 м/с, а в Карпатах порывы возможны до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -1…+6 °C, днем "подпрыгнет" до +5…+10 °C, а в южных, западных и местами центральных регионах столбики термометров поднимутся +10…+14 °C.

В то же время специалисты добавили, что аномально высокая температура, как для такого времени года, будет в течение ближайшей недели с 27 января по 2 февраля. Теплый воздух будет поступать из стран Балканского полуострова, а также восточной части Средиземного моря.

Карта средней аномалии приземной температуры на ближайшую неделю. Фото: Meteoprog

"На фоне южных ветров и относительно высокого атмосферного давления средние показатели температуры будут превышать климатическую норму на 7-12 °C, а в дневные часы не исключено достижение рекордов максимальной температуры", — говорится в сообщении.

Напомним, 26 января синоптики прогнозируют до +12°С почти во всех областях.

В то же время специалисты предупредили, что на Солнце случилось несколько мощных вспышек и 26 января возможен геомагнитный шторм.