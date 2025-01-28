Погода в Україні на завтра, 29 січня 2025 року, — прогноз погоди від синоптиків

Люди гуляють містом. Фото: freepik

Погода в Україні у середу, 29 січня, обіцяє бути теплою. Низку областей накриють дощі, але майже по всій території температура повітря сягне +11...+16 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 29 січня

Діденко розповіла, що 29 січня максимальна температура повітря становитиме +7...+12 °C, а в західних областях та у південній частині температура повітря підніметься до +12...+16 °C.

"До речі, цікава деталь: традиційно тепліше Закарпаття цього разу порушить стереотип, там завтра +9...+11 °C", — додала синоптик.

Водночас завтра буде рвучкий весняний вітер, в Карпатах та на Закарпатті дощ та мокрий сніг, а на Волині та Рівненщині лише дощ.

Погода у Києві 29 січня

У Києві в середу опади малоймовірні, проте очікується південний поривчастий вітер. Вночі температура в столиці сягатиме +5 °C, а вдень підніметься до +9 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди в Україні на тиждень 27 січня — 2 лютого. У ці дні очікуються рекордні показники температури, однак буде й похолодання.

Водночас сьогодні, 28 січня, у деяких областях очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с.