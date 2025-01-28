Погода в Украине на завтра, 29 января 2025 года, — прогноз погоды от синоптиков

Люди гуляют по городу. Фото: freepik

Погода в Украине в среду, 29 января, обещает быть теплой. Ряд областей накроют дожди, но почти по всей территории температура воздуха достигнет +11...+16 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

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Погода в Украине 29 января

Диденко рассказала, что 29 января максимальная температура воздуха будет +7...+12 °C, а в западных областях и в южной части температура воздуха поднимется до +12...+16 °C.

"Кстати, интересная деталь: традиционно более теплое Закарпатье на этот раз нарушит стереотип, там завтра +9...+11 °C", — добавила синоптик.

В то же время завтра будет порывистый весенний ветер, в Карпатах и на Закарпатье дождь и мокрый снег, а на Волыни и Ровенщине только дождь.

Погода в Киеве 29 января

В Киеве в среду осадки маловероятны, однако ожидается южный порывистый ветер. Ночью температура в столице будет достигать +5 °C, а днем поднимется до +9 °C.

Скриншот поста Наталки Диденко

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю 27 января — 2 февраля. В эти дни ожидаются рекордные показатели температуры, однако будет и похолодание.

В то же время сегодня, 28 января, в некоторых областях ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с.