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На заході мороз та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні

28 січня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні 28 січня в Україні - Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінка під час сильного вітру. Фото: Євген Малолєтка / УНІАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 28 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями, без опадів. На сході країни та у Приазов'ї вночі та вранці місцями туман.

Про це у понеділок, 27 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с, в Карпатах подекуди пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила 0...+5 °С, в Карпатах та східних областях місцями -1...-3 °С. Вдень буде +5...+10 °С, на заході та півдні країни +9...+14 °С.

На заході мороз та пориви вітру — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 28 січня теж буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура в регіоні вночі становила 0...+5 °С, вдень +5...+10 °С.

Тим часом у Києві вночі було +2...+4 °С, вдень очікується +7...+9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 28 і 29 січня очікується максимальна температура повітря. Зокрема, в західних областях, у південній частині по подекуди в центральних регіонах України температура досягне +12...+17 °С. На решті території теж переважатиме тепла погода, протягом дня буде +7...+11 °С. Опадів не передбачається.

Тим часом у Києві у вівторок буде сухо, вітер дутиме південний, помірний, часом рвучкий. Вночі, як прогнозувала Діденко, буде до +4 °С, вдень до +8 °С.

Проте вже з 31 січня в більшості регіонів температура повітря знизиться і з'являться опади.

Нагадаємо, що у Львові та області на сьогодні прогнозують теплу погоду. Подекуди температура сягне +17 °C, хоча й небо іноді затягуватимуть хмари.

Також ми писали, що вчора погода в Україні була теплою. І хоч відчувався сильний вітер, але температура сягнула середньої позначки у +10 °C. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні

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