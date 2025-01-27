Погода в Україні на завтра 27 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків

Молода пара гуляє по набережній в теплу погоду. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні сьогодні, в понеділок 27 січня, буде теплою. І хоча буде відчуватись сильний вітер, але температура сягне середньої позначки у +10 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 27 січня

Синоптики попереджають, що на південному сході вранці можливий туман. Вітер в Карпатах буде поривчастим — до 15-20 м/с. Також в цьому регіоні зберігається сніголавинна небезпека ІІІ рівня на високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Температура повітря на сході та в Карпатах -3...+2 °C, середня температура по Україні +5...+10 °C, на Прикарпатті та в Криму +9...+14 °C.

Мапа погоди в Україні на 27 січня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що буде тепло сьогодні у Києві, тут повітря прогріється до +10 °С, а у Львові стовпчики термометрів сягнуть +14 °С, однак на заході буде вітряно.

У вівторок, 28 січня, в Україні також буде тепло і без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Вночі очікується +1...+6 °C, у західній частині місцями +7...+10 °C; вдень повітря прогріється до +7…+12 °C, температура на Прикарпатті сягне +13…+16 °C.

Раніше повідомлялось, що 27 січня у Харкові буде небезпечна погода. Синоптики попередили про сильний туман та вітер.

Також синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень 27 січня — 2 лютого. За їх словами, буде аномально тепло.