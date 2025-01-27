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Аномально тепло — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

27 января 2025 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине на завтра 27 января 2025 - прогноз погоды от синоптиков
Молодая пара гуляет по набережной в теплую погоду. Иллюстративное фото: УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине сегодня, в понедельник 27 января, будет теплой. И хотя будет ощущаться сильный ветер, но температура достигнет средней отметки в +10 °C. 

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 27 января

Синоптики предупреждают, что на юго-востоке утром возможен туман. Ветер в Карпатах будет порывистым — до 15-20 м/с. Также в этом регионе сохраняется снеголавинная опасность ІІІ уровня на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Температура воздуха на востоке и в Карпатах -3...+2 °C, средняя температура по Украине +5...+10 °C, на Прикарпатье и в Крыму +9...+14 °C.

Погода на завтра 27 января
Карта погоды в Украине на 27 января. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что будет тепло сегодня в Киеве, здесь воздух прогреется до +10 °С, а в Львове столбики термометров достигнут +14 °С, однако на западе будет ветрено.

Во вторник, 28 января, в Украине также будет тепло и без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью ожидается +1...+6 °C, в западной части местами +7...+10 °C; днем воздух прогреется до +7…+12 °C, температура на Прикарпатье достигнет +13…+16 °C.

Ранее сообщалось, что 27 января в Харькове будет опасная погода. Синоптики предупредили о сильном тумане и ветре.

Также синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю 27 января — 2 февраля. По их словам, будет аномально тепло.

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