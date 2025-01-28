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На западе мороз и порывы ветра — прогноз погоды на сегодня

28 января 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сегодня 28 января в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщина во время сильного ветра. Фото: Евгений Малолетка / УНИАН
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на вторник, 28 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями, без осадков. На востоке страны и в Приазовье ночью и утром местами туман.

Об этом в понедельник, 27 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составила 0...+5 °С, в Карпатах и восточных областях местами -1...-3 °С. Днем будет +5...+10 °С, на западе и юге страны +9...+14 °С.

На западе мороз и порывы ветра - прогноз погоды на сегодня - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 28 января тоже будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер будет дуть южный со скоростью 7-12 м/с. Температура в регионе ночью составит 0...+5 °С, днем +5...+10 °С.

Тем временем в Киеве ночью было +2...+4 °С, днем ожидается +7...+9 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 28 и 29 января ожидается максимальная температура воздуха. В частности, в западных областях, в южной части по местами в центральных регионах Украины температура достигнет +12...+17 °С. На остальной территории тоже будет преобладать теплая погода, в течение дня будет +7...+11 °С. Осадков не предвидится.

Тем временем в Киеве во вторник будет сухо, ветер будет дуть южный, умеренный, временами порывистый. Ночью, как прогнозировала Диденко, будет до +4 °С, днем до +8 °С.

Однако уже с 31 января в большинстве регионов температура воздуха снизится и появятся осадки.

Напомним, что во Львове и области на сегодня прогнозируют теплую погоду. Кое-где температура достигнет +17 °C, хотя и небо иногда будут затягивать облака.

Также мы писали, что вчера погода в Украине была теплой. И хоть ощущался сильный ветер, но температура достигла средней отметки в +10 °C. 

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине

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