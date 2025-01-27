Погода в Україні на завтра 28 січня 2025 — прогноз погоди від синоптиків

Весна у січні — синоптики здивували прогнозом погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 28 січня, буде по-весняному теплою. У деяких регіонах варто очікувати до +17 °C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 28 січня
За прогнозами синоптиків, у вівторок по всій Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують, але на сході та в Приазов’ї вночі та вранці місцями можливий туман.
Вітер буде південний, зі швидкістю 7-12 м/с, у Карпатах подекуди з поривами до 15-20 м/с.
Температура вночі коливатиметься від 0 до +5 °C, у Карпатах і східних регіонах місцями опуститься до -1…-3 °C. Вдень повітря прогріється до +5…+10 °C, а на заході та півдні країни — до +9…+14 °C.
Попередження про сніголавинну небезпеку
В Укргідрометцентрі попередили, що у зв’язку з відлигою, на високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей 28 січня очiкується значна снiголавинна небезпека (3-й рівень).
Прогноз погоди від синоптика Діденко 28 січня
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у вівторок в західних, подекуди центральних областях і на півдні України температура повітря підніметься до +12…+17 °C. На решті території також буде тепло — вдень термометри покажуть +7…+11 °C.
У Києві у вівторок обійдеться без дощу. Вітер буде помірним, місцями рвучким. Температура повітря вночі опуститься до +4 °C, а вдень підніметься до +8 °C.
Раніше ми повідомляли, що у Львові та області 28 січня прогнозують теплу погоду. Подекуди температура сягне +17 °C. А у Києві погода буде теплою та комфортною для прогулянок.
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