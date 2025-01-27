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Весна в январе — синоптики удивили прогнозом погоды на завтра

27 января 2025 22:02
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Украине на завтра 28 января 2025 — прогноз погоды от синоптиков
Женщины в ботаническом саду в Киеве наслаждаются теплой погодой. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Украине завтра, 28 января, будет по-весеннему теплой. В некоторых регионах стоит ожидать до +17 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 28 января

По прогнозам синоптиков, во вторник по всей Украине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Осадков не прогнозируют, но на востоке и в Приазовье ночью и утром местами возможен туман.

Ветер будет южный, со скоростью 7-12 м/с, в Карпатах местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 0 до +5 °C, в Карпатах и восточных регионах местами опустится до -1…-3 °C. Днем воздух прогреется до +5…+10 °C, а на западе и юге страны — до +9…+14 °C.

погода в Украине
Погода в Украине по состоянию на 28 января. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о снеголавинной опасности

В Укргидрометцентре предупредили, что в связи с оттепелью, на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей 28 января ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень).

Лавинная опасность в Карпатах
Предупреждение о снеголавинной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от синоптика Диденко 28 января

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, во вторник в западных, местами центральных областях и на юге Украины температура воздуха поднимется до +12…+17 °C. На остальной территории также будет тепло — днем термометры покажут +7…+11 °C.

В Киеве во вторник обойдется без дождя. Ветер будет умеренным, местами порывистым. Температура воздуха ночью опустится до +4 °C, а днем поднимется до +8 °C.

Карта температур
Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее мы сообщали, что во Львове и области 28 января прогнозируют теплую погоду. Кое-где температура достигнет +17 °C. А в Киеве погода будет теплой и комфортной для прогулок.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине

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