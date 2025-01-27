Погода у Києві на 28 січня — прогноз погоди на завтра

Жінка фотографується на вулиці у сонячну погоду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода у Києві та області завтра, 28 січня, буде теплою та комфортною для прогулянок. Подекуди повітря прогріється до +10 °C.

Про це повідомилив Укргідрометцентрі.

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Погода у Києві 28 січня

За прогнозами синоптиків, у вівторок на території Київщини буде сухо. У регіоні очікується південний вітер, швидкість якого становитиме 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься в межах 0...+5 °C. Вдень потеплішає — стовпчики термометрів покажуть від +5 °C до +10 °C.

У Києві нічна температура становитиме +2...+4 °C, вдень буде значно тепліше +7...+9 °С.

Прогноз погоди у Києві та області 28 січня

А синоптик Наталка Діденко прогнозує, що в Україні 28 січня температура повітря подекуди досягне +12...+17 °C.

За даними Meteoprog, цього тижня погода нагадуватиме скоріше початок квітня, ніж лютого.