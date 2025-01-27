Погода в Україні на завтра, 28 січня — прогноз погоди від синоптиків

Люди гуляють містом. Фото: freepik

Погода в Україні у вівторок, 28 січня, буде рекордно теплою. Завтра у західних та центральних областях, а також у південній частині України, температура повітря досягне +12...+17 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 28 січня

Діденко розповіла, що найближчими днями в Україні очікується пік тепла. Так, завтра максимальна температура повітря у західних, подекуди центральних областях, а також у південній частині України досягне до +12...+17 °C.

На решті території також переважатиме тепла погода, протягом дня стовпчики термометрів показуватимуть +7...+11 °C.

Опадів 28 і 29 січня в Україні не передбачається, але вже 31 січня в більшості областей температура повітря знизиться і з'являться опади.

Прогноз погоди у Києві 28 січня

За прогнозом Діденко, у Києві у вівторок буде сухо, невеликий помірний вітер, який подекуди буде рвучкий. А температура повітря буде дещо нижчою: вночі до +4 °C, а вдень до +8 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні також буде аномально теплою. Хоча й буде відчуватись сильний вітер, але температура сягне середньої позначки у +10 °C.

Також ми писали, що синоптики спрогнозували погоду в Україні на тиждень 27 січня — 2 лютого.