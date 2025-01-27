Погода в Украине на завтра 28 января — прогноз погоды от синоптиков

До +17 тепла — Диденко назвала регионы, которым завтра повезет
Погода в Украине во вторник, 28 января, будет рекордно теплой. Завтра в западных и центральных областях, а также в южной части Украины температура воздуха достигнет +12...+17 °C.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.
Погода в Украине 28 января
Диденко рассказала, что в ближайшие дни в Украине ожидается пик тепла. Так, завтра максимальная температура воздуха в западных, местами центральных областях, а также в южной части Украины достигнет до +12...+17 °C.
На остальной территории также будет преобладать теплая погода, в течение дня столбики термометров будут показывать +7...+11 °C.
Осадков 28 и 29 января в Украине не предвидится, но уже 31 января в большинстве областей температура воздуха снизится и появятся осадки.
Прогноз погоды в Киеве 28 января
По прогнозу Диденко, в Киеве во вторник будет сухо, небольшой умеренный ветер, который местами будет порывистый. А температура воздуха будет несколько ниже: ночью до +4 °C, а днем до +8 °C.
Напомним, сегодня погода в Украине также будет аномально теплой. Хотя и будет ощущаться сильный ветер, но температура достигнет средней отметки в +10 °C.
Также мы писали, что синоптики спрогнозировали погоду в Украине на неделю 27 января — 2 февраля.
Читайте Новини.LIVE!