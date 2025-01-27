Погода в Киеве на 28 января — прогноз погоды на завтра

В Киев идет аномальное тепло — прогноз погоды на завтра
Погода в Киеве и области завтра, 28 января, будет теплой и комфортной для прогулок. Кое-где воздух прогреется до +10 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 28 января
По прогнозам синоптиков, во вторник на территории Киевщины будет сухо. В регионе ожидается южный ветер, скорость которого составит 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °C. Днем потеплеет — столбики термометров покажут от +5 °C до +10 °C.
В Киеве ночная температура составит +2...+4 °C, днем будет значительно теплее +7...+9 °С.
А синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине 28 января температура воздуха местами достигнет +12...+17 °C.
По данным Meteoprog, на этой неделе погода будет напоминать скорее начало апреля, чем февраля.
Читайте Новини.LIVE!