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В Киев идет аномальное тепло — прогноз погоды на завтра

27 января 2025 16:34
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Киеве на 28 января — прогноз погоды на завтра
Женщина фотографируется на улице в солнечную погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Киеве и области завтра, 28 января, будет теплой и комфортной для прогулок. Кое-где воздух прогреется до +10 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киеве 28 января

По прогнозам синоптиков, во вторник на территории Киевщины будет сухо. В регионе ожидается южный ветер, скорость которого составит 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться в пределах 0...+5 °C. Днем потеплеет — столбики термометров покажут от +5 °C до +10 °C.

В Киеве ночная температура составит +2...+4 °C, днем будет значительно теплее +7...+9 °С.

Погода в Киеве
Прогноз погоды в Киеве и области 28 января

А синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в Украине 28 января температура воздуха местами достигнет +12...+17 °C.

По данным Meteoprog, на этой неделе погода будет напоминать скорее начало апреля, чем февраля.

погода Киев Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды

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