Погода в Украине 29 января — прогноз Укргидрометцентр

Женщина с ребенком в дождевиках. Фото: Pexels

На смену теплу в Украину придут дожди. Завтра, 29 января, осадки прогнозируют в западных областях, температура воздуха медленно начнет опускаться.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине в среду, 29 января

Как отметили в Укргидрометцентре, завтра большинство территории Украины будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Однако в западных областях задождит из-за влияния малоактивного атмосферного фронта.

Прогноз погоды в Украине на 29 января. Фото: скриншот

Ночью и утром в восточных областях ожидается туман. Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Ночью прогнозируют 2-7 °C, в восточных областях +3...-2 °C, днем +5...+10 °C, на юге и западе страны +9...+14 °C.

Погода во всех областях Украины в среду, 29 января. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала погоду на завтра, 29 января. Она обещает теплую температуру воздуха несмотря на дожди.

По прогнозу синоптиков с середины недели в Украине аномальное тепло сменят дожди. Осадки продержатся до воскресенья.