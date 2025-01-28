Погода в Украине 29 января — прогноз Укргидрометцентр

Надвигаются дожди — прогноз погоды от Укргидрометцентра на завтра
На смену теплу в Украину придут дожди. Завтра, 29 января, осадки прогнозируют в западных областях, температура воздуха медленно начнет опускаться.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Украине в среду, 29 января
Как отметили в Укргидрометцентре, завтра большинство территории Украины будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Однако в западных областях задождит из-за влияния малоактивного атмосферного фронта.
Ночью и утром в восточных областях ожидается туман. Ветер будет преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Ночью прогнозируют 2-7 °C, в восточных областях +3...-2 °C, днем +5...+10 °C, на юге и западе страны +9...+14 °C.
Напомним, синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала погоду на завтра, 29 января. Она обещает теплую температуру воздуха несмотря на дожди.
По прогнозу синоптиков с середины недели в Украине аномальное тепло сменят дожди. Осадки продержатся до воскресенья.
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